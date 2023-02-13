Понад 30 000 бійців отримали індивідуальні теплові набори від «Української команди» в межах акції «Тепло на фронт» - Палатний

Про це повідомив керівник штабу Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, українці! Ваша рішучість допомагати бійцям на передовій вражає! За півтори доби ми з вами зібрали кошти більш ніж на 8 тисяч індивідуальних наборів для обігріву наших захисників. Разом ми зібрали майже мільйон гривень, щоб допомогти нашим героям добити зиму і дочекатися весняного тепла. А загалом в межах нашої ініціативи «Тепло на фронт» зібрано вже понад 4,5 мільйони гривень. Це дозволило забезпечити індивідуальними наборами для обігріву понад 30 тисяч захисників», - повідомив Артур Палатний.

За словами керівника «Української команди», зараз завершується формування наборів.

«Українська команда» вже формує теплові набори, де будуть хімічні грілки для тіла та міні-піч. Найближчими днями ці набори відправляться на передову. Дякую кожному, хто долучився до ударного збору. Нашим буде тепло - ворогам пекло!» - заявив Палатний.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого року «Українська команда» надала допомогу понад 131 тисячі військових та цивільних. Загальна вага допомоги склала 650 тонн, загальна сума вартості допомоги – 110 мільйонів гривень.