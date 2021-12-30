Понад 20 ударів руками, ногами та металевою гантеллю: під Києвом чоловік убив рідну матір

Понад 20 ударів руками, ногами та металевою гантеллю: під Києвом чоловік убив рідну матір

Між 33-річним обвинуваченим та його матір'ю часто виникали конфлікти через те, що син зловживав алкоголем.

Під Києвом чоловік убив рідну матір. Він завдав їй понад 20 ударів руками, ногами та металевою гантеллю.

Між 33-річним обвинуваченим та його матір'ю часто виникали конфлікти через те, що син зловживав алкоголем.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

"Розслідуванням встановлено, що 33-річний обвинувачений проживав разом зі своєю матір’ю в одному із сіл Вишгородського району. Між ними часто виникали конфлікти через те, що син зловживав алкоголем. У липні поточного року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав матері понад 20 ударів руками, ногами та залізною гантеллю у різні частини тіла. Від отриманих численних травм потерпіла померла", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Вишгородського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Вишгородською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. На вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті.

Читайте також: