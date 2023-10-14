Понад 10 мільйонів на благоустрій озера: у Києві скандал через тендер

В Оболонському районі міста Києва на благоустрій навколо озера Вербне планують витратити понад 10 мільйонів гривень.

На такий тендер, опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, звернула увагу в своєму дописі на Facebook засновниця фонду "Спочатку справи" Марія Барабаш.

“Який ще благоустрій зони біля озера у Києві за 10,4 млн грн під час війни?! Подавайте, будь ласка, скарги!” - написала вона.

Тендер на благоустрій озера Вербне в Києві / Фото: із соцмереж

Замовником робіт з благоустрою виступає комунальне підприємство "Плесо".

Згідно з умовами тендеру, підрядник має встановити біля озера лавки, урни, шлагбаум, облаштувати тротуари, пандуси та провести озеленення. Роботи з благоустрою зони відпочинку мають завершити до 23 грудня 2023 року. На це планують витратити 10,4 мільйонів гривень.

Заказник "Озеро Вербне" знаходиться між проспектом Бандери та вулицею Приозерною. Площа заповідної зони становить 31 гектар. Територія озера Вербне перебуває у віданні комунального підприємства "Плесо".

Під постом громадської діячки вже з'явилися коментарі обурених киян.

"Зима на носі, енергосистеми приводьте до благоустрою та одягайте воїнів, які на передовій", "Якби ці гроші кинути на потреби військовим, може, і скоріше війна б закінчилася, а то відмивають бабло", "Який благоустрій!!!! Війна, ворог шаленіє, руйнує все на своєму шляху. Включіть свої мізки. Такі великі гроші викидати на вітер", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація (КМДА) оголосила тендер на закупівлю міцних алкогольних напоїв на суму понад 100 тисяч гривень.

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