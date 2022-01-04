"Помстився, бо той вдарив маму": у Києві хлопець штрикнув знайомого ножем у живіт

"Помстився, бо той вдарив маму": у Києві хлопець штрикнув знайомого ножем у живіт

Медики діагностували у 43-річного чоловіка колото-різане поранення живота з пошкодженням внутрішніх органів.

У Києві хлопець вдарив чоловіка в обличчя кулаком, а потім ножем у живіт.

Потерпілого медики госпіталізували у лікарню, а правопорушника за півгодини затримали поліцейські. Він пояснив копам, що помстився знайомому за те, що той нібито вдарив його маму. Тепер молодому киянину загрожує до восьми років в’язниці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі на проспекті Миру вони виявили чоловіка з ножовим пораненням. За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, потерпілий повідомив лікарям, що на вулиці його вдарив ножем знайомий.

"Ми одразу поїхали до ймовірного місця проживання зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1996 року народження. Чоловік пояснив свої дії тим, що хотів помститися знайомому, який нібито колись вдарив його маму", - уточнив Шаламов.

Медики діагностували у 43-річного чоловіка колото-різане поранення живота з пошкодженням внутрішніх органів. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою", - додав Шаламов.

Нагадаємо, у Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті.

Читайте також: