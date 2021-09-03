Помилилися: Київська міськрада профспілок пояснила появу банера з Мураєвим у центрі столиці

Банер з'явився на Будинку профспілок 3 вересня.

Банер із фотографією екснардепа-регіонала Євгена Мураєва на столичному Будинку профспілок з'явився випадково.

Про це "Радіо Свобода" заявив голова Київської міської ради профспілок Валерій Мельник.

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"Люди, які вішали цей банер, помилилися. Там повинна висіти соціальна реклама. Вони помилилися, банер 20 хвилин повисів і його вже зняли", - розповів голова профспілок.

Слід зауважити, що банер на будівлі профспілок на Майдані Незалежності з'явився 3 вересня. На банері знак телеканалу "НАШ", власником якого є Мураєв. А також напис "Тут наша земля" на тлі карти України. Далі: "7 листопада обговоримо з вами нову формулу країни".

Як повідомлялося, Євген Мураєв - колишній нардеп від "Партії регіонів" і "Опоблока", а також та власником каналу НАШ. Медіа відоме, зокрема тим, що в його ефірі у грудні 2020-го транслювали пресконференцію президента Росії Володимира Путіна. Канал також штрафували через інтерв'ю з главою Кабміну часів Януковича - Миколою Азаровим.

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