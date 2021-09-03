Помилилися: Київська міськрада профспілок пояснила появу банера з Мураєвим у центрі столиці

Банер з'явився на Будинку профспілок 3 вересня.
Банер із фотографією екснардепа-регіонала Євгена Мураєва на столичному Будинку профспілок з'явився випадково.
Про це "Радіо Свобода" заявив голова Київської міської ради профспілок Валерій Мельник.
"Люди, які вішали цей банер, помилилися. Там повинна висіти соціальна реклама. Вони помилилися, банер 20 хвилин повисів і його вже зняли", - розповів голова профспілок.
Слід зауважити, що банер на будівлі профспілок на Майдані Незалежності з'явився 3 вересня. На банері знак телеканалу "НАШ", власником якого є Мураєв. А також напис "Тут наша земля" на тлі карти України. Далі: "7 листопада обговоримо з вами нову формулу країни".
Як повідомлялося, Євген Мураєв - колишній нардеп від "Партії регіонів" і "Опоблока", а також та власником каналу НАШ. Медіа відоме, зокрема тим, що в його ефірі у грудні 2020-го транслювали пресконференцію президента Росії Володимира Путіна. Канал також штрафували через інтерв'ю з главою Кабміну часів Януковича - Миколою Азаровим.