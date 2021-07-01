Помічницю аташе США обікрали в Києві: з сумочки витягли банківські картки та водійське посвідчення

Помічницю аташе США обікрали в Києві: з сумочки витягли банківські картки та водійське посвідчення

Підозрювану в крадіжці вдалося затримати.

У столиці правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічника аташе США.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру дівчині за фактом крадіжки особистих речей помічника аташе США в Україні", - йдеться у повідомленні на сторінці Facebook.

Зазначається, що 26 червня потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні, виявила крадіжку особистих речей із власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи. Також читайте Смерть співробітниці посольства США у Києві: нові деталі розслідування Згодом, 29 червня, підозрювану в крадіжці вдалося затримати, нею виявилась 19-річна уродженка Закарпатської області.

Також при фігурантці знаходилися частина викрадених особистих речі потерпілої, зокрема - дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки.

Нагадаємо, у 2020 році побиту співробітницю посольства США виявили перехожі у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна в Шевченківському районі столиці. Від отриманих травм вона, на жаль, померла у лікарняному закладі. ЗМІ згодом повідомили, що співробітницю посольства США, найімовірніше, міг збити проїжджаючий повз потяг, який вона не помітила, бо була у навушниках.

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