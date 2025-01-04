Померла молода дівчина, поранена під час атаки на Київщину 3 грудня

Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, перебуває у реанімації.

На Київщні померла молода жінка, яка була поранена внаслідок масованої атаки російських дронів 3 грудня.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БпЛА на Київщину, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке", – повідомили в ОВА.

Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора увечері, перебуває у реанімації.

Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю наразі нічого не загрожує.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.