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Помер засновник музею трипільської культури на Київщині Олександр Поліщук

Помер засновник музею трипільської культури на Київщині Олександр Поліщук

Помер засновник музею трипільської культури на Київщині Олександр Поліщук

Фото із соцмереж

Дослідник створив єдиний приватний музей трипільської культури у світі.

Пішов з життя засновник і власник музею "Прадавня Аратта-Україна" на Київщині, дослідник і просвітник добіблійної минувшини Олександр Поліщук.

Про це у Facebook повідомив Віктор Жердицький.

"Українець з пульсуючими генами трипільського коду нації… У далекі 90-ті, коли він (Олександр Поліщук – ред.) звернувся до "Градобанку" за фінансуванням видання книги про трипільську спадщину, тоді це видавалось чимось досить віддаленим від наших національних проблем. Але його книги і уся діяльність світлої душі Олександра протягом тривалих перемінних років ствердили в суспільному сприйнятті нашу глибоку спорідненість з трипільською цивілізацією та, великою мірою, й усвідомлення причин наших безкінечних битв за нашу правду у бурхливому світі. Спочивай з миром і правдою, великий патріоте нашого народу Олександре! Посіяна тобою нива ще дасть багаті плоди", – написав Жердицький.

За даними видання "Великий Київ", Олександр Поліщук – відомий колекціонер старовини та дослідник Трипільської культури. Поліщук називав себе "білим" колекціонером і стверджував, що ніколи не брався за археологію та власноручно не розкопав жодної історичної пам’ятки, але, за його словами, бажання таке було, особливо в дитинстві.

Поліщук разом з однодумцями (архітектором Володимиром Лазоренком, художником Анатолієм Гайдамакою, істориком-белетристом Юрієм Шиловим) заснував приватний історико-археологічний музей "Прадавня Аратта — Україна", який розташований в селі Трипілля Обухівського району Київської області на березі Дніпра неподалік Дівич-гори, на місці розкопок прадавньої трипільської культури. 

Музей названо на честь країни Аратти, про яку є згадки в Шумерських літописах, і яку Юрій Шилов вважає розташованою на території сучасної України.

Це єдиний приватний музей трипільської культури у світі.

Нагадаємо, у пожежі в Києві загинув видатний професор НАНУ із дружиною.

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