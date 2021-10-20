Помер засновник музею трипільської культури на Київщині Олександр Поліщук

Дослідник створив єдиний приватний музей трипільської культури у світі.

Пішов з життя засновник і власник музею "Прадавня Аратта-Україна" на Київщині, дослідник і просвітник добіблійної минувшини Олександр Поліщук.

Про це у Facebook повідомив Віктор Жердицький.

"Українець з пульсуючими генами трипільського коду нації… У далекі 90-ті, коли він (Олександр Поліщук – ред.) звернувся до "Градобанку" за фінансуванням видання книги про трипільську спадщину, тоді це видавалось чимось досить віддаленим від наших національних проблем. Але його книги і уся діяльність світлої душі Олександра протягом тривалих перемінних років ствердили в суспільному сприйнятті нашу глибоку спорідненість з трипільською цивілізацією та, великою мірою, й усвідомлення причин наших безкінечних битв за нашу правду у бурхливому світі. Спочивай з миром і правдою, великий патріоте нашого народу Олександре! Посіяна тобою нива ще дасть багаті плоди", – написав Жердицький.

За даними видання "Великий Київ", Олександр Поліщук – відомий колекціонер старовини та дослідник Трипільської культури. Поліщук називав себе "білим" колекціонером і стверджував, що ніколи не брався за археологію та власноручно не розкопав жодної історичної пам’ятки, але, за його словами, бажання таке було, особливо в дитинстві.

Поліщук разом з однодумцями (архітектором Володимиром Лазоренком, художником Анатолієм Гайдамакою, істориком-белетристом Юрієм Шиловим) заснував приватний історико-археологічний музей "Прадавня Аратта — Україна", який розташований в селі Трипілля Обухівського району Київської області на березі Дніпра неподалік Дівич-гори, на місці розкопок прадавньої трипільської культури.

Музей названо на честь країни Аратти, про яку є згадки в Шумерських літописах, і яку Юрій Шилов вважає розташованою на території сучасної України.

Це єдиний приватний музей трипільської культури у світі.

Нагадаємо, у пожежі в Києві загинув видатний професор НАНУ із дружиною.

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