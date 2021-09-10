Помер, не приходячи до тями: у Київській області капітан поліції злетів на своєму авто у кювет і зіткнувся з деревом (фото)

Помер, не приходячи до тями: у Київській області капітан поліції злетів на своєму авто у кювет і зіткнувся з деревом (фото)

Дільничному офіцеру поліції був лише 31 рік.

У Київської області трагічно загинув капітан поліції. Анатолій Пастушенко злетів на своєму авто у кювет і зіткнувся з деревом.

Дільничному офіцеру поліції був лише 31 рік.

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Про це повідомляє МВС України.

ДТП сталася 9 вересня ввечері.

"31-річний дільничний офіцер поліції, перебуваючи у черговій відпустці, їхав додому з села П'ятигори у напрямку Тетієва. Близько 23:00 поліцейський не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Капітана госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер, не приходячи до тями", - йдеться у повідомленні поліції.

У загиблого капітана залишились дружина та 4-річний син.

Колеги характеризують Анатолія як мужнього та самовідданого офіцера поліції, справжнього професіонала. Вони висловлюють щирі співчуття родичам та близьким загиблого.

Нагадаємо, на автодорозі "Гола Пристань - Залізний Порт" у Херсонській області сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. На місці одразу загинув пасажир однієї з автівок, а ввечері в лікарні помер ще один пасажир.

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