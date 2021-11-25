Помер ексмер Києва Олександр Омельченко: ким він був та чим запам'ятається (фото)

Помер ексмер Києва Олександр Омельченко: ким він був та чим запам'ятається (фото)

Йому було 83 роки.

У вівторок, 25 листопада, помер колишній мера Києва Олександр Омельченко. Він очолював столицю з травня 1999 року до квітня 2006 року.

ТСН.ua розповідає про те, кім він був та чим запам'ятається українцям.

Місце народження та освіта

Омельченко народився 9 серпня 1938 року у селі Зозів Вінницької області. 1974 року закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, 1978 року — Київський інститут народного господарства.

Кар'єра

Він працював на київських будівельних комбінатах, служив у Збройних силах. З 1980 по 1987 рік обіймав посаду головного інженера "Головкиївбуду". 1992 року став гендиректором "Київреконструкції", а 1994 року - першим заступником голови Київської міської адміністрації, а невдовзі очолив КМДА. З травня 1999 року до квітня 2006 року - київський міський голова.

УНІАН

Омельченко - очільник Києва

За час перебування Омельченка на посаді в Києві було відкрито 8 станцій метро, ​​по всьому місту встановили бювети артезіанської води та відновили п'ять стародавніх храмів. Активно розвивалися маршрутні таксі, проте скорочувалася мережа громадського транспорту, було завдано шкоди трамвайній мережі Києва.

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Омельченко також був українським футбольним та хокейним функціонером, другим президентом Федерації хокею України - з 1997 по 2006 рік.

Верховна Рада та вибори на посаду мера Києва

У 2017 році Омельченко став народним депутатом VI скликання та пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Він також очолив комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

З травня 2014 року Омельченко – депутат Київської міської ради. Він брав участь у виборах на посаду мера столиці у 2014 році та посів 4 місце з 7,52% голосів. На виборах 2015 року посів 3 місце, набравши 8,46% голосів.

Дружина та діти

У Омельченка залишилися 76-річна дружина Людмила та двоє дітей: 55-річний Ян і 53-річний Олександр. Молодший син – народний депутат IV та V скликань, був членом фракції "Наша Україна".

2001 року Омельченко отримав звання Героя України, 2004 - Заслужений будівельник України, а також став лауреатом державної премії в галузі архітектури.

Про смерть колишнього міського голови Києва повідомив бізнесмен, екснардеп і колишній депута Київради Ігор Лисов. "Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка. Висловлюю глибокі співчуття сім’ї та рідним з приводу непоправної втрати", — написав він.

18 листопада стало відомо, що в Омельченка виявили коронавірус і госпіталізували до лікарні.

Новини України: колишній мер столиці Омельченко захворів на коронавірус і перебуває у важкому стані

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