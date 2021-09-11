Помер автор знаменитої "тарілки" на Либідській - художник та архітектор Флоріан Юр'єв

Помер автор знаменитої "тарілки" на Либідській - художник та архітектор Флоріан Юр'єв

Чоловік помер в колі близьких друзів.

У віці 92 років в суботу вранці, 11 вересня, помер український художник та архітектор Флоріан Юр'єв. Про причини смерті не повідомляється.

Про це повідомили в Національному художньому музеї України.

"Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр'єв був винятковим багатогранним митцем, новатором, чия робота, зокрема, додала на карту Києва одні з найцікавіших прикладів архітектури модернізму, які нині є пам’ятками", — ідеться в повідомленні.

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