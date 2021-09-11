Помер автор знаменитої "тарілки" на Либідській - художник та архітектор Флоріан Юр'єв

Чоловік помер в колі близьких друзів.
У віці 92 років в суботу вранці, 11 вересня, помер український художник та архітектор Флоріан Юр'єв. Про причини смерті не повідомляється.
Про це повідомили в Національному художньому музеї України.
"Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр'єв був винятковим багатогранним митцем, новатором, чия робота, зокрема, додала на карту Києва одні з найцікавіших прикладів архітектури модернізму, які нині є пам’ятками", — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- У Парижі у п'ятницю, 10 вересня, попрощалися з легендою кіно Жаном-Полем Бельмондо, який помер цього тижня у віці 88 років.
- Американський стендап-комік і актор Арт Метрано, найбільше відомий за роллю капітана поліції Ерні Маузера в другій і третій частинах "Поліцейської академії", пішов із життя у віці 84 років.