Пом'якшення вироку для вбивці за $10 тисяч: у Києві затримано адвокатку (фото)

Порушниця нещодавно виступила у справі як захисниця чоловіка, якому слідство висунуло обвинувачення у скоєнні особливо тяжких злочинів, серед яких умисне вбивство, вчинене групою осіб, розбійний напад та незаконне заволодіння транспортним засобом.

У Києві адвокатка обіцяла родичам чоловіка, який обвинувачується у серії особливо тяжких злочинів, серед яких й умисне вбивство, за 10 тисяч доларів вплинути на рішення судді та "вирішити" питання щодо зміни запобіжного заходу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі Слідчого управління поліції Києва за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України викрили адвокатку у шахрайстві та замаху на підбурювання громадян у наданні неправомірної вигоди службовій особі, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що порушниця нещодавно виступила у справі як захисниця чоловіка, якому слідство раніше висунуло обвинувачення у скоєнні особливо тяжких злочинів, серед яких умисне вбивство, вчинене групою осіб, розбійний напад та незаконне заволодіння транспортним засобом. Кримінальна справа наразі на розгляді в суді, а 29-річний фігурант перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

"У ході спілкування із рідними клієнта підозрювана пообіцяла за 10 тисяч доларів США вплинути на рішення судді та вирішити питання на користь підзахисного щодо зміни йому запобіжного заходу з тримання під вартою на будь який інший, не пов'язаний із позбавленням волі. Власний гонорар жінки оплачувався окремо, його сума становила 50 тисяч гривень. Слідчі затримали порушницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання нею частини суми неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Затриманій повідомлено про підозру та наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту. Також суддя заборонив митрополиту спілкуватися зі своїми вірянами.

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