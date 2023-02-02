Полум’я видно за кілометри - в Києві горить будівля: що відомо

На столичних Осокорках спалахнула масштабна пожежа. Полум’я помітно за декілька кілометрів.

Як з’ясував сайт ТСН.ua, палає будівля на дачному масиві.

"Пожежа спалахнула на вулиці Садова, 60/1. Заявка надійшла о 17:07. Зараз на місці працюють пожежні. В гасінні вогню задіяно дві одиниці техніки. Горить одноповерхова будівля. Поки невідомо, чи це приватний будинок, чи господарча будівля", - повідомили нам в ДСНС Києва.

Наразі відсутня інформація про постраждалих.

Місцеві Телеграм-канали поширюють кадри з місця події.

скриншот з відео

Нагадаємо, 30 січня у центрі Києва спалахнула будівля поруч з Андріївським узвозом.

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