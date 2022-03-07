Пологові будинки столиці забезпечені усім необхідним, - Віталій Кличко

Пологові будинки столиці продовжують працювати в режимі нон-стоп і забезпечені усім необхідним.

Про це повідомив мер Києва, лідер «УДАРу» Віталій Кличко після того, як відвідав пологовий будинок №7 міста Києва.

«Діти – це найцінніше, що у нас є. І це добре, що у нас є всі умови для того, щоб пологові будинки працювали без збоїв і були забезпечені усім необхідним. Всі медики — на чергуваннях і надають необхідну допомогу всім пацієнтам. Сьогодні відвідав один з комунальних пологових будинків Києва — №7. Він працює в умовах воєнного стану. І надає і невідкладну допомогу, і вагітним з патологіями, і планову. За дні війни в цьому пологовому народилися 82 малюки, із них - одна двійня», - зазначив Кличко.

За його словами, пологові будинки забезпечені всім необхідним, в них обладнані сховища для укриття персоналу та дітей з батьками.

«Всі медики живуть на роботі, разом зі своїми родинами, з дітьми. Поспілкувався з медперсоналом, породіллями, оглянув і сховище, куди переміщують новонароджених та матерів у разі небезпеки. Там все обладнано, зокрема, і для маленьких пацієнтів реанімації - недоношених діток», - підкреслив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що за дні війни у столиці народилося 479 малюків. 251 хлопчик і 228 дівчаток.

Раніше Кличко відвідав одну з київських лікарень. Поспілкувався з лікарями та пацієнтами, а також провідав пораненого водія київської швидкої, який постраждав від осколків снаряду, коли віз пацієнта в лікарню. Наші медики - справжні герої, відзначив лідер «УДАРу».