В Києві є 500 сховищ та майже 4 500 споруд подвійного використання

"Щоб вистояти в умовах військового нападу": Кличко розповів, як готується Київ

"Щоб вистояти в умовах військового нападу": Кличко розповів, як готується Київ

Виробляється додаткова електроенергія, створені запаси пального, вдосконалена система оповіщення.

Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури Києва працюють у режимі підготовки до роботи в умовах можливої надзвичайної ситуації.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у п’ятницю, 11 лютого.

"Київ – великий мегаполіс. І має розгалужену та складну інфраструктуру життєзабезпечення, стабільна робота якої в надзвичайній ситуації ­– чи не найголовніше завдання. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб упередити чи подолати як можливі провокації, так і вистояти в умовах військового нападу", – мовиться у повідомленні Кличка.

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Він також повідомив, що міська влада разом з НЕК "Укренерго" забезпечили додаткове виробництво електроенергії на українських ТЕЦ.

"Грудень-січень в постійній роботі перебувають 3-4 блоки. Це дозволяє забезпечити безперебійне енергопостачання Києва. Насамперед – медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури, установ соціальної сфери", ­– написав столичний голова.

За його словами, в Києві створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом та ТЕЦ на період до 10 діб. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та Інтернету.

Оповіщення населення та укриття

"Удосконалює столиця і систему оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. Розробили також нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво плануємо виділити з бюджету міста майже 11 млн грн", – написав Кличко.

Він додав, що у столиці майже втричі побільшало укриттів за останні роки. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ та майже 4 500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів і переходів, заглиблених станцій метро, підвалів та напівпідвалів).

"Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) складають: 13,5 тис. людей особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються і сили територіальної бригади для оборони Києва", ­– зазначив міський голова.

Він додав, що в Києві створені комісії з питань евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджений план евакуації населення. Він визначає місця розташування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення.

За словами Кличка останні 2 тижні тривають тематичні навчання з педагогічними колективами та батьками в школах. Розроблені інструкції, як діяти різним закладам та установам, враховуючи специфіку їхньої роботи – медзакладам, школам та садкам, закладам соціального захисту та інших.

Нагадаємо, 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України будь-якої миті.

Цього ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що окрім реального ризику військового вторгнення Росії до України, РФ може спробувати повалити владу в Києві, здійснити гібридні, кібератаки та інші підривні дії.

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