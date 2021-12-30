Політав на парашуті та подивився на слона: Кличко кумедно привітав українців з Новим роком (відео)

Політав на парашуті та подивився на слона: Кличко кумедно привітав українців з Новим роком (відео)

У коментарях користувачі Мережі за декілька годин залишили понад 150 коментарів.

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим кумедним мультфільмом. У ньому міський голова показує столицю Святому Миколаю.

Відео він 30 грудня опублікував у себе в Facebook.

Кличко разом із Святим Миколаєм пролітає на парашуті над київськими локаціями, які побудували чи оновили протягом кількох останніх років.

У мультику можна побачити найбільший державний прапор, нову станцію Борщагівської лінії швидкісного трамвая, зоопарк, Пейзажну алею та велосипедно-пішохідний міст. Герої відео також грали у баскетбол біля нової школи, погуляли на дитячому майданчику та відвідали головну ялинку країни на Софійській площі.

"Друзі! Здоров'я вам, миру, добра і радості! Ми все подолаємо. З Новим Роком та Різдвом Христовим!" - написав Кличко під відео.

facebook/Віталій Кличко

У коментарях користувачі Мережі за декілька годин залишили понад 150 коментарів. Більшість із них - позитивні. Кияни назвали мультфільм казковим, милим та небанальним.

"Super! Святково! Казково! Зі святами вас, Віталій! Щасливого Різдва!", "Позитив, гарне привітання)", "Як же круто) З прийдешніми!" - написали користувачі.

facebook/Віталій Кличко

facebook/Віталій Кличко

Нагадаємо, що транспорт у Києві змінить графік роботи на новорічні свята. Деякі станції метро можуть закрити на вхід.

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