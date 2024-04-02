Поліція затримала чоловіка з Київщини, який вночі з вилами нападав на односельців – фото

Чоловік був у розшуку від 31 березня.

Поліцейські розшукали та затримали мешканця села Любимівка Київської області Нарімана Корягіна, який здійснив декілька нападів на людей з вилами, вдершись до їхніх домівок посеред ночі.

Про це повідомив голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний.

"ВилаМен затриманий. Дякую всім за небайдужість. Чимало дзвінків було від наших людей, які долучилися до його пошуку. Сьогодні старості Сергію Шудрику родичі повідомили місце знаходження розшукуваного Нарімана і що було далі видно на фото", - написав він.

Затримання Нарімана Корягіна, який нападав на людей з вилами / Фото: Facebook

Нагадаємо, у Києві затримано колаборанта, який постачав росіянам будматеріали для виробництва "зубів дракона".

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