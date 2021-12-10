Поліція встановила особи погромників бару "Хвильовий" у Києві: двом з них пред'явлено підозри

У рамках розпочатого досудового розслідування у помешканнях кількох фігурантів справи проведено обшуки.

Київська поліція встановила особи близько 30 людей, яких підозрюють у погромі відомого київського бару “Хвильовий”. Наприкінці листопада вони побили охоронців, вибили шибки у вікнах та дверях, а до приміщення вкинули балони зі сльозогінним газом.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, у п’ятницю, 10 грудня, в помешканнях кількох фігурантів було проведено санкціоновані обшуки.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази їх протиправної діяльності.

“Наразі проводиться документування злочинних дій осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності”, - сказано у повідомленні.

Двом особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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