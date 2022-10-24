Поліція виявила в лісі на Київщині тіло ще одного вбитого росіянами чоловіка (фото)

У Київській області поблизу селища Немішаєве правоохоронці виявили тіло вбитого окупантами мирного жителя.

Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Останки виявили в лісі місцеві жителі неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські вже виявляли вбиту окупантами особу. Під час огляду трупа поліцейські встановили, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.

"Зріст чоловіка – близько 190 сантиметрів, розмір ноги – 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. В нагрудній кишені куртки загиблого ми знайшли православний хрестик. Якщо ви володієте інформацією щодо загиблого, телефонуйте на спецлінію "102", - зазначив Нєбитов.

Звірства росіян на деокупованих територіях

Днями поліція Київської області виявили в лісі тіло чоловіка, якого вбили окупанти. Чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця і ноги.

У Київській області поблизу Михайлівки-Рубежівки виявили тіло ще одного загиблого під час російської окупації. Правоохоронці наразі встановлюють особу чоловіка.

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На Харківщині виявили тіла ще трьох цивільних, один із них - без голови (фото).

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