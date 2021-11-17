Поліція Василькова шукає водія BMW, який збив пішохода та зник з місця аварії: фото

Пішохода зі значними тілесними ушкодженнями доправлено до Київської обласної клінічної лікарні.
Поліція Василькова шукає водія BMW, який збив пішохода та зник з місця аварії.
ДТП сталася 11 листопада близько 22 години у селі Хотів.
Про це повідомляє поліція Київської області.
На місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група поліції Василькова.
Встановлено, що водій BMW здійснив наїзд на 34-річного пішохода, який рухався у напрямку села Круглик. Після ДТП водій зник у невідомому напрямку. Пішохода зі значними тілесними ушкодженнями доправлено до Київської обласної клінічної лікарні.
"Якщо вам відомо місцеперебування водія авто чи ви стали свідками цієї події, просимо терміново звернутися до поліції. Будь-яка інформація є важливою. Звертайтеся за телефоном: 097-208-79-85 чи 063-472-12-63 або на спецлінію 102", - просять у поліції.
Нагадаємо, у Києві маршрутка протаранила таксі.
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