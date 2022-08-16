Поліція у Києві пропонує карати порушників комендантської години: як саме

Штрафами можуть розпочати карати порушників комендантської години у Києві.

Про це заявив начальник поліції Києва Іван Вигівський.

Він, зокрема, і підтримав запровадження штрафів за порушення комендантської години.

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"За порушення комендантської години хоча б штраф потрібно передбачити. І, можливо, є сенс прописати відповідальність за роботу будівництва під час сигналу повітряної тривоги. Поки що ці моменти на совісті людей тримаються і на повазі одне до одного", - пояснив Вигівський.

Також він висловив думку стосовно відповідальності за проведення масових заходів.

"У воєнний час заборонено проведення будь-яких акцій. Ми розуміємо, що деякі політичні сили під час війни можуть спекулювати на цьому і намагатися розхитувати ситуацію. Немає чіткої законодавчої норми щодо відповідальності за проведення масових заходів під час воєнного стану. Це треба вирішити на законодавчому рівні", - заявив Вигівський.

Зауважимо, що у травні в парламенті було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану". Ним передбачено попередження або штраф за порушення комендантської години.

Нагадаємо, у Черкасах порушникам комендантської години вручили повістки.

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