Поліція спростувала новину про пожежу в пункті обігріву в Києві і пояснила, що насправді сталося

Відео, яке поширювали у Мережі про начебто пожежу у "Пункті незламності" у Києві, відзняте на території РФ.

Жодної пожежі в "Пункті незламності" у Києві, про яку повідомляли у Мережі напередодні, 12 грудня, насправді не було.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Відео пожежі, на якому автор стверджував, що "горить Пункт незламності", правоохоронці під час моніторингу новин у Мережі.

Інформація швидко поширилася, але виявилося, що насправді те відео було зняте на території РФ.

"росія продовжує інформаційну війну та поширює фейкову інформацію про загорання Пункту незламності у Києві. Поліція Києва стверджує: у жодному пункті обігріву населення пожежі не було", - йдеться в повідомленні.

Поліція каже, що росіяни спеціально поширюють такий контент, щоб нагнітати тривожні настрої серед населення України. Людей просять довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Правоохоронці також оприлюднили фотодокази того, що до фейку причетна Росія.

Відео, яке поширювали у Мережі про начебто пожежу у Пункті незламності у Києві, відзняте на території РФ. / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула 1072 "Пункти незламності" по всій території України для тимчасового перебування громадян. Там можна зарядити телефони, павербанки, випити гарячого чаю та попрацювати з ноутбуком.

На спеціальному сайті – nezlamnist.gov.ua, – розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. Рекомендується вже зараз записати адреси найближчих "Пунктів незламності" на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії.

Раніше ТСН.ua перевірив роботу "Пунктів незламності" в Бучі.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці пункти обігріву працюватимуть цілодобово за умови, коли у місті буде надзвичайна ситуація з опаленням та іншими комунікаціями.

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