Поліція розпочала кримінальне провадження через вибух у Києві: яку версію розглядають

За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження через вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва за статею 270 Кримінального кодексу – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомила речниця поліції Юлія Гірдвіліс на місці трагедії, передає кореспондент ТСН.ua.

Нині розглядається версія, що вибух відбувся через витік газу.

"У нас розпочато кримінальне провадження за статею 270, тривають зараз роботи. Працюють криміналісти, слідчо-оперативні групи. Ми ще оновимо інформацію, що нам буде відомо по завершенню всіх дій", – зазначила речниця.

Вибух у багатоповерхівці в Києві / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок вибуху в багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва зросла до трьох. Рятувальники дістали тіло жінки під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває.

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