Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поліція розпочала кримінальне провадження через вибух у Києві: яку версію розглядають

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1748
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поліція розпочала кримінальне провадження через вибух у Києві: яку версію розглядають

Вибух у багатоповерхівці в Києві / Фото: ТСН.ua

За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження через вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва за статею 270 Кримінального кодексу – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомила речниця поліції Юлія Гірдвіліс на місці трагедії, передає кореспондент ТСН.ua.

Нині розглядається версія, що вибух відбувся через витік газу

"У нас розпочато кримінальне провадження за статею 270, тривають зараз роботи. Працюють криміналісти, слідчо-оперативні групи. Ми ще оновимо інформацію, що нам буде відомо по завершенню всіх дій", – зазначила речниця.

Вибух у багатоповерхівці в Києві / © ТСН.ua
Вибух у багатоповерхівці в Києві / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок вибуху в багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва зросла до трьох. Рятувальники дістали тіло жінки під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1748
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація