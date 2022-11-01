Поліція показала уламки ракети, яку збили над Київщиною (відео)

Над Київською областю у понеділок, 31 жовтня, вдалося збити ворожу ракету. Її уламки знайшли між двома населеними пунктами.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Уламки цієї ракети поліцейські Київської області виявили сьогодні між двома населеними пунктами одного із районів області", - зазначив він.

Нєбитов уточнив, що смертельну зброю окупантів вдалось збити завдяки силам протиповітряної оборони.

"Це лише одна із десятка знищених цього дня ракет ворога", - підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські терористи у понеділок, 31 жовтня, випустили по Україні 55 крилатих ракет. ЗСУ збили 45.

"Росія випустила 55 ракет: із них 45 - збито" Зеленський звернувся до українців

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