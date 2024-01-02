Поліція показала перші хвилини після удару росіян по Києву (відео)

У перші хвилини після обстрілу поліцейські рятували людей з-під завалів.
Патрульна поліція оприлюднила відео зі своїх бодікамер, на якому видно перші хвилини після ранкового обстрілу Києва.
Поліцейські прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки. На кадрах видно, як поліцейські ліквідовують наслідки атаки, допомагають постраждалим людям та намагаються вивести їх із зруйнованого будинку.
"Патрульні евакуювали з-під завалів людей і тварин, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події", – йдеться в повідомленні.
У поліції закликали українців не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, що надранок 2 січня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Вночі росіяни атакували столицю безпілотниками, але вже зранку запустили по Києву "Кинджали" та крилаті ракети. В Києві горіли багатоповерхівки та авто, є багато потерпілих. Унаслідок атаки по столиці загинули двоє людей, а кількість потерпілих збільшилася до майже пів сотні.
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