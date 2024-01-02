Поліція показала перші хвилини після удару росіян по Києву (відео)

У перші хвилини після обстрілу поліцейські рятували людей з-під завалів.

Патрульна поліція оприлюднила відео зі своїх бодікамер, на якому видно перші хвилини після ранкового обстрілу Києва.

Поліцейські прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки. На кадрах видно, як поліцейські ліквідовують наслідки атаки, допомагають постраждалим людям та намагаються вивести їх із зруйнованого будинку.

"Патрульні евакуювали з-під завалів людей і тварин, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події", – йдеться в повідомленні.

У поліції закликали українців не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях.