Поліція на Київщині знищила два танки окупанта: відео

Поліція на Київщині знищила два танки окупанта: відео

Правоохоронці захищають Україну.

У Броварському районі Київської області поліція знищила два ворожі танки.

Про це повідомили в Нацполіції.

"Сьогодні в Броварському районі бійці спецпідрозділу КОРД знищили з РПГ два ворожі танки агресора. Втрат серед особового складу поліції Київщини немає. Продовжуємо служити та захищати", - йдеться у повідомленні.