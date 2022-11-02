Поліція Київщини розшукує підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину: фото, прикмети

Чоловіка звати Серьожа Алоян, йому близько 40 років.
Поліція Київщини розшукує Алояна Серьожу Рзгановича, 1989 р.н.
Чоловік підозрюється у скоєнні тяжкого злочину в Бучанському районі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Прикмети підозрюваного:
- вік – 37 - 40 років,
- зріст – приблизно 175 см,
- вага — близько 90 кг,
- волосся — коротке, темне,
- обличчя — округле, вилиці — широкі.
"Якщо ви впізнали цю особу, або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, просимо терміново повідомити на спецлінію "102", - просять у поліції.
Нагадаємо, у Києві стався конфлікт між пасажиркою та водієм таксі. Таксист висадив жінку, вдарив ножем у груди та відібрав у неї смартфон.
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