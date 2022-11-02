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Поліція Київщини розшукує підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину: фото, прикмети

Поліція Київщини розшукує підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину: фото, прикмети

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Поліція Київщини розшукує підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину: фото, прикмети

Фото: Поліція Київської області

Чоловіка звати Серьожа Алоян, йому близько 40 років.

Поліція Київщини розшукує Алояна Серьожу Рзгановича, 1989 р.н.

Чоловік підозрюється у скоєнні тяжкого злочину в Бучанському районі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Прикмети підозрюваного:

  • вік – 37 - 40 років,
  • зріст – приблизно 175 см,
  • вага — близько 90 кг,
  • волосся — коротке, темне,
  • обличчя — округле, вилиці — широкі.
© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви впізнали цю особу, або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, просимо терміново повідомити на спецлінію "102", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт між пасажиркою та водієм таксі. Таксист висадив жінку, вдарив ножем у груди та відібрав у неї смартфон.

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