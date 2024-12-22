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Поліція Києва спростувала фейкове відео про “військових”, які просили гроші біля ТЦ

Поліція Києва спростувала фейкове відео про “військових”, які просили гроші біля ТЦ

Чоловіків, які видавали себе за військових, були затримані поліцією. / Фото: YouTube/поліція Києва

Під час перевірки з’ясувалося, що двоє чоловіків, які фігурують на відео, не мають жодного відношення до Сил оборони України.

Київські правоохоронці спростували недостовірну інформацію, яка ширилася в мережі Інтернет після появи відео про чоловіків, які представлялися колишніми військовими ЗСУ та жебракували біля торговельного центру в Дарницькому районі.

Деталі повідомили у поліції Києва. 

Під час перевірки з’ясувалося, що двоє чоловіків, які фігурують на відео, не мають жодного відношення до Сил оборони України. Один із них — 39-річний киянин, інший — 34-річний уродженець Херсона. Обидва раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини. На відео вони скаржилися на відсутність виплат і стверджували, що вимушені просити милостиню через безвихідь.

Запис поширився мережею, набравши близько 200 тисяч переглядів, і створив у громадян хибне враження про байдужість держави до українських захисників. Поліція закликає критично ставитися до подібних публікацій і перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її.

"Поліцейські провели з чоловіками роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу", – зазначили у поліції. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру курсантці одного з правоохоронних вишів Дніпра. Дівчина видавала себе за військовослужбовця і "видурила" понад 800 000 тисяч гривень на сайті знайомств.

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