Поліцейська автівка влетіла у позашляховик і втекла з місця ДТП – деталі

На вʼїзді у Київ зі сторони Борисполя поліцейський автомобіль влетів у позашляховик Volkswagen, після чого авто ввімкнуло проблискові маячки і втекло з місця ДТП.

У Києві поліцейські на авто врізалися у позашляховик та втекли з місця ДТП. В поліції вже прокоментували інцидент.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Telegram, а також свідчить відео "Київ оперативний" у Facebook.

За заявою поліції, за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто призначено службове розслідування. Так прокоментували правоохоронці відео користувачів соцмереж, які зафільмували, як поліцейське авто у Києві 27 лютого влаштувало ДТП і втекло з місця пригоди.

Також відомо, що водія відсторонили від роботи та буде проведене службове розслідування.

"Поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків. Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раінше стало відомо, що у Києві чоловік влаштував стрілянину просто на дорозі. Патрульні поліцейські оперативно затримали.

Читайте також: