Покращилися майже всі COVID-показники: коли Київ вийде із "червоної" зони

Столиця перебуває у "червоній" зоні вже 22 дні.

У Києві покращилися всі COVID-показники, крім одного – смертності, яка залишається, як і раніше, високою. Незважаючи на це, робити прогнози щодо виходу столиці з "червоної" зони дуже рано.

Про це виданню "Сегодня" розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, у Києві спостерігається явне поліпшення ситуації з навантаженнями на медичну систему, заповненістю лікарень та реанімаційних ліжок.

Рубан нагадав, що рішення про послаблення карантинних обмежень в Україні ухвалюється Кабінетом міністрів та державною комісією. Наразі мобільні бригади продовжують проводити перевірки у Києві. Вони працюють вдень та вночі, а контроль за виконанням протиепідемічних заходів не зменшується.

"Контроль буде продовжуватися. Більше того, згідно з постановою Кабміну, буде посилено вимоги до роботи ТРЦ і в жовтій зоні карантину. Вони також будуть працювати з контрольними сертифікатами про вакцинацію, як і в червоній зоні. Послаблень для них поки не буде", - сказав Рубан.

Відзначимо, що станом на ранок 25 листопада у Києві зафіксовано 1 688 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 55 випадків менше, ніж 24 листопада (1 743 випадки коронавірусу).

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