Покликав обробити рану на її коліні: у Києві 74-річний чоловік вчинив розпусні дії стосовно 8-річної дівчинки

Чоловік сказав дитині сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав її торкатись.

У Києві 74-річний чоловік вчинив розпусні дії стосовно 8-річної дівчинки.

Згідно з матеріалами слідства, в серпні 2021 року чоловік запросив до себе додому маленьку сусідку, щоб допомогти обробити рану на її коліні. Ввійшовши в довіру, чоловік сказав їй сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав торкатись малолітньої дівчинки та вчинив стосовно неї розпусні дії.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Нагадаємо, під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Уродженець Луганської області скористався тим, що 17-річна дівчина лежала непритомна у гаражі, та вступив з нею у статеві зносини.

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