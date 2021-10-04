Покликав обробити рану на її коліні: у Києві 74-річний чоловік вчинив розпусні дії стосовно 8-річної дівчинки

Чоловік сказав дитині сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав її торкатись.
У Києві 74-річний чоловік вчинив розпусні дії стосовно 8-річної дівчинки.
Згідно з матеріалами слідства, в серпні 2021 року чоловік запросив до себе додому маленьку сусідку, щоб допомогти обробити рану на її коліні. Ввійшовши в довіру, чоловік сказав їй сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав торкатись малолітньої дівчинки та вчинив стосовно неї розпусні дії.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.
Нагадаємо, під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Уродженець Луганської області скористався тим, що 17-річна дівчина лежала непритомна у гаражі, та вступив з нею у статеві зносини.