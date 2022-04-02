Покинутій крихітці Ані, яку під обстрілами рятували в підвалі київського кардіоцентру, знайшли маму

Жінка планує вдочерити дівчинку, щойно дозволять обставини, поки ж просто є її опікункою.

Мама для Ані - це щемлива історія, яку ТСН розповідала в одному з наших ефірів. Новонароджену дівчинку з двійні батьки залишили через її хворе серце, обравши собі здорового малюка. Дівчинку прооперували і лікували в підвалі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Лікарі благали знайти для Анечки люблячих батьків.

Зараз вона вже у безпеці. А місяць тому Анічка була покинута через хворе серцем. Опікувався нею лікар Ібрагім, він носив її на руках і ласкаво притискав до себе. «Їй важливо зараз, щоб її носили на руках, щоб у неї зараз було фізіологічно нормальне життя», - розповідав лікар.

Тоді дитина вже оговталася після складної операції на серці, її вже могли виписати, але вона жила у підвалі дитячого центру кардіології та кардіохірургії. В будинок маляти дівчинку не передавали - це складно було зробити через бойові дії в столиці. І медики зверталися до людей, а раптом знайдуться батьки, які малу полюблять. Тоді лікарі звернулись до людей через сюжет ТСН.

Після цього посипались дзвінки звідусіль, аби дізнатися, як можна забрати Анечку до себе.

«В мене в серці щось йокнуло і я дуже захотіла їй допомогти», - каже Аніна опікунка, і ймовірно, вже мама, просто процедура усиновлення попереду.

«Моя малеча, моє янголятко, моя принцеска і капризулька, клоючове слово "моя", хоча до етапу набрання чинності рішення суду, ще дуже довго часу. Але я вже сьогодні дуже тішуся передусім, дитинка в безпеці, я можу про неї турбуватися», - каже опікунка.

Вони разом ще так недовго, але мама вже встигла полюбити свою Анєчку.

«Вона для мене найкраща, це просто не зважаючи на те, що вона народилася хворенькою, але для мене немає , це спонукає ще більше піклуватися про неї, я її просто дуже люблю, я отримаю масу задоволення від її усмішок», - каже жінка.

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