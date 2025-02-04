Покинули немовля у сумці на вулиці: як покарають горе-батьків

Новонароджений хлопчик поступив до лікарні у важкому стані через охолодження та загальне виснаження.
Батькам, які залишили немовля у сумці на вулиці Богуслава, поліція Київщини повідомила про підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини.
Про це повідомляє поліція Київської області.
У поліції нагадали, що 2 січня на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці.
Правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини розшукали матір та батька дитини завдяки допомозі небайдужих людей.
У поліції зазначили, що батьки, маючи можливість звернутися до медичного закладу за кваліфікованою допомогою лікарів по народженню дитини, знехтували цією можливістю та залишили немовля у безпорадному стані.
"На Обухівщині 36-річна вагітна жінка без належних санітарних умов в будинку народила хлопчика, а 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину. В подальшому, діючи за попередньою змовою, батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці біля одного з приватних будинків", – розповів очільник поліції Київщини Анатолій Щадило.
У лікарні, куди доправили немовля, розповіли, що новонароджений хлопчик поступив до них у важкому стані через охолодження та загальне виснаження.
Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.
"Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі", – повідомили у поліції.
Нагадаємо, на Одещині жінка народила сьому дитину просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до матері.
Читайте також: