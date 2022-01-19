Поки священник читав молитву: у Києві на Водохреще "моржі" вчинили бійку (відео)

Поки священник читав молитву: у Києві на Водохреще "моржі" вчинили бійку (відео)

Дебоширів рознімали поліція та рятувальники, які чергували біля водойми.

У Києві на Водохреще, 19 січня, чоловіки вчинили бійку на Оболонській набережній. "Моржі" з'ясовували стосунки, поки священник читав молитву.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Великий Київ".

Причина конфлікту невідома. На записі видно, що чоловіки махають кулаками біля ополонки. Один із них впав на землю. Дебоширів рознімали поліція та рятувальники, які чергували біля водойми.

Нагадаємо, що у Києві 19 січня від самого ранку почали святкувати Водохреще. Містяни зібралися біля водойм для того, щоб пірнути у крижану воду. Найбільше охочих - у Гідропарку.

У Києві на Водохреще чоловіки вчинили бійку

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