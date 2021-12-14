Показував жінкам свій статевий орган: у Києві в парку затримали іноземця (фото)

Показував жінкам свій статевий орган: у Києві в парку затримали іноземця (фото)

Хулігана затримали та передали правоохоронцям.

У Києві в парку Троєщина у вівторок, 14 грудня, затримали іноземця, який показував жінкам свій статевий орган.

Про це повідомили в Муніципальній варті Києва.

Відомо, що чоловік зранку демонстрував жінкам, які були в парку свій статевий орган. Одна із очевидиць звернулась до "муніципалів".

"Схожого за описом чоловіка виявлено неподалік парку. Побачивши "муніципалів", невідомий помітно нервував та спробував втекти", - йдеться у повідомленні.

Муніципальна варта затримала чоловіка. Ним виявився громадянин Алжиру, який вже мав проблеми із законом. Хулігана передали правоохоронцям.

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