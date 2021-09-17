Показав статевий орган в дитячій поліклініці: у Києві за ґрати відправили збоченця, який чіплявся до малолітніх дівчат

Показав статевий орган в дитячій поліклініці: у Києві за ґрати відправили збоченця, який чіплявся до малолітніх дівчат

Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі.

У Києві за ґрати відправили чоловіка, який в дитячих поліклініках чіплявся до малолітніх дівчаток. Їм він демонстрував свій статевий орган. За це громадянин проведе у в'язниці п'ять років.

Про це повідомили в пресслужбі Київській міській прокуратурі.

Як стало відомо, інцидент стався ще в 2019 році в Деснянському районі міста. Там чоловік, в одній з дитячих поліклінік, здійснював розпусні дії стосовно двох дівчаток у віці чотирьох та п'яти років.

“Встановлено, що чоловік, користуючись тимчасово відсутністю сторонніх осіб, демонстрував свій статевий орган дівчини, яку помітив в коридорі поліклініки на просп. Маяковського, а через деякий час здійснив такі ж дії відносно другої дитини у коридорі поліклініки на Вигурівському бульварі”, — розповіли в Київській міській прокуратурі.

Затримали чоловіка очевидці інциденту. Після чого передали його правоохоронцям. Пізніше Деснянський районний суд Києва засудив громадянина на п'ять років в'язниці.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, за якою злочинне угруповання виготовляло підроблені документи для виїзду громадян України до Польщі.

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