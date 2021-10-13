Показ військової техніки та мистецькі акції: як Київ святкуватиме День захисників і захисниць України

Показ військової техніки та мистецькі акції: як Київ святкуватиме День захисників і захисниць України

У столиці відбудуться меморіальні заходи національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо.

У Києві із нагоди Дня захисників і захисниць України, який відзначається щорічно 14 жовтня, відбудуться меморіальні заходи національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо. Відповідний план заходів затверджено в Київській міській державній адміністрації.

Про це йдеться на сайті КМДА.

План святкових заходів:

14 жовтня відбудеться Церемонія покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

14 жовтня відбудеться святкова мистецька акція, присвячена Дню захисників і захисниць України на території Співочого поля у Печерському ландшафтному парку.

14 жовтня у мережі кінотеатрів комунального підприємства "Київкінофільм" відбудеться показ документальних фільмів на відповідну тематику.

Від 11 до 24 жовтня в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" триватиме виставка з фондів музею "Козацька слава невмируща".

Від 12 до 17 жовтня проходитиме національно-патріотичний проєкт "Захисникам рідної землі…", який передбачає участь вихованців Київського міського палацу дітей та юнацтва у Ритуалі вшанування захисників України у Залі пам’яті Меморіального комплексу Міністерства оборони України; участь у квесті "Ми маленькі козачата"; онлайн-вітання вихованців творчих дитячих художніх колективів; виставку творчих робіт вихованців відділу народної творчості.

Від 11 до 15 жовтня у читальному залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів, присвячених Дню захисників і захисниць України.

Від 13 до 17 жовтня триватиме статичний показ сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки і оборони на Михайлівській площі та Володимирському проїзді.

Також 14 жовтня відзначається Покрова Пресвятої Богородиці, День козацтва і День створення УПА.

Нагадаємо, оскільки свято випадає на четвер, тому п'ятниця, 15 жовтня, буде неробочим днем. Відпрацювання переноситься на наступну суботу, 23 жовтня. Тому на українців чекає аж чотири вихідних.

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