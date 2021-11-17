Поки мама була на роботі: у Києві 44-річний чоловік розбещував неповнолітню падчерку

Поки мама була на роботі: у Києві 44-річний чоловік розбещував неповнолітню падчерку

Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

У Києві затримали 44-річного чоловіка, який чинив розпусні дії щодо своєї неповнолітньої падчерки.



Про це повідомила пресслужба поліції Києва 17 листопада.

Інцидент стався, коли мама дівчинки пішла на роботу, і чоловік залишився з нею на самоті. Після того, як жінка звернулася до правоохоронців, зловмисник втік та переховувався від органів досудового розслідування.



Слідство встановило, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Правоохоронці розшукали та затримали його.



За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.



Раніше на Миколаївщині чоловіка засудили до семи років позбавлення волі за розбещення 13-річної падчерки. Зловмисник винним себе не визнав.

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