Похмуро і з дощем: якою буде погода в Києві у вівторок, 8 лютого

Похмуро і з дощем: якою буде погода в Києві у вівторок, 8 лютого

Дощ має закінчитися зранку.

Погода в Києві у вівторок, 8 лютого, буде похмурою. Зранку прогнозують дрібний дощ.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

День пройде без опадів. Температура повітря +1-2 градуси, ввечері +1-0 градусів. Вітер північно-західній, 3 м/с.

В Україні місцями будуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На півдні та сході країни буде помірний дощ та мокрий сніг. Лише у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень без опадів.

На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Цього тижня очікується тепла, але подекуди вітряна погода | Погода в Україні

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