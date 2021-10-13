Похизувались і потрапили у скандал: під Києвом школярі виконали гімн Росії (відео)

У Вишневому школярі вирішили відзначитися.
Під Києвом школярі заспівали гімн Росії та опублікували відео в Мережі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Катарсис".
П'ятеро підлітків в одній зі шкіл м. Вишневе виконали гімн РФ на камеру та оприлюднили відео на власних сторінках в соцмережах.
Спочатку школярі пишалися своїм вчинком, але відео побачили у Мережі. Діти видалили відео. Згодом двоє з них опублікували вибачення. Говорять, що образити нікого не хотіли.
Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровської області 15-річна дівчина разом зі своїми друзями в парку підпалила прапор. Все це підлітки знімали на відео. А сама винуватиця інциденту в момент події говорила, що "це не її прапор".
Ролик згодом потрапив в соціальні мережі, де моментально обурив суспільство. Та й обурив настільки, що подією зацікавилися правоохоронці, які відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами.