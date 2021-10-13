Похизувались і потрапили у скандал: під Києвом школярі виконали гімн Росії (відео)

Похизувались і потрапили у скандал: під Києвом школярі виконали гімн Росії (відео)

У Вишневому школярі вирішили відзначитися.

Під Києвом школярі заспівали гімн Росії та опублікували відео в Мережі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Катарсис".

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П'ятеро підлітків в одній зі шкіл м. Вишневе виконали гімн РФ на камеру та оприлюднили відео на власних сторінках в соцмережах.

Спочатку школярі пишалися своїм вчинком, але відео побачили у Мережі. Діти видалили відео. Згодом двоє з них опублікували вибачення. Говорять, що образити нікого не хотіли.

Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровської області 15-річна дівчина разом зі своїми друзями в парку підпалила прапор. Все це підлітки знімали на відео. А сама винуватиця інциденту в момент події говорила, що "це не її прапор".

Ролик згодом потрапив в соціальні мережі, де моментально обурив суспільство. Та й обурив настільки, що подією зацікавилися правоохоронці, які відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами.

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