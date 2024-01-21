Погрози журналісту-розслідувачу: правоохоронці встановили особи зловмисників – подробиці, фото

Журналіст-розслідувач, автор гучних матеріалів про корупцію в Міноборони при закупівлях для армії та засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його оселі ломилися невідомі, намагаючись залякати. Київська міська прокуратура встановила осіб, причетних до правопорушення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Як встановило слідство, до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Особи, які погрожували журналісту Юрію Ніколову / Фото: Київська міська прокуратура

За місцями мешкання фігурантів проведено обшуки. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення із відповідними відеоматеріалами. Із правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення обставин та мотивів вчинення правопорушення. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, з'явилися нові деталі скандалу щодо стеження за командою журналістів Bihus.Info.

Читайте також провідні новини дня: