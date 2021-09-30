Погрожував та вимагав заплатити: у Києві контролер змусив 12-річного хлопчика переказати йому на картку 160 грн

Погрожував та вимагав заплатити: у Києві контролер змусив 12-річного хлопчика переказати йому на картку 160 грн

Горе-контролера уже звільнили.

У Києві контролер в тролейбусі №37 змусив 12-річного хлопчика заплатити штраф, оскільки він забув учнівський квиток. Проте гроші він наказав переказати на його особистий рахунок.

Про це у Facebook повідомила мати дитини Ірина Бучок.

За словами жінки, її син їхав на тренування тролейбусом №37. Згодом у салон зайшли працівники КП "Київпастранс". І оскільки хлопець забув вдома учнівський квиток, один із контролерів погрозами вимагав від дитини сплатити 160 грн штрафу. Також підлітка змусили переказати гроші на особистий рахунок одного із контролерів.

"Так, він порушив правила проїзду, електронні квитки ніяк не виготовлять, але "розводити" дітей та поповнювати свої власні картки це вже якось занадто", - зауважила Ірина Бучок.

У КП "Київпастранс" відреагували на скандал. Там повідомили, що контролера, який змусив дитину переказати йому гроші, уже звільнили. Також на банківську карточку дитини повернули 160 грн.

Нагадаємо, в львівському травмаї №6 виник конфлікт між контролерами та пасажирами.

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