Погрожував судді вбивством через соцмережу: у Києві 51-річний чоловік отримав покарання

Суддя стягнула гроші з 51-річного киянина за позовом Київського міського центру зайнятості.
У Києві чоловік, який через соцмережу погрожував судді вбивством, отримав покарання.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року суддя Деснянського районного суду міста Києва винесла рішення у цивільній справі про стягнення грошових коштів з 51-річного киянина за позовом Київського міського центру зайнятості.
Будучи не згодним із рішенням судді та бажаючи їй помститися, чоловік надіслав у приватні повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду міста Києва у соціальній мережі Facebook повідомлення, які містили погрози вбивством вказаній судді.
У ході досудового розслідування під час обшуку житла чоловіка правоохоронці виявили техніку, з якої він відправляв повідомлення з погрозами.
Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.
Вироком Дніпровського районного суду Києва обвинуваченого визнано винним у скоєному та призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі, із застосуванням ст. 75 КК України, встановлено іспитовий строк один рік.
Нагадаємо, під Запоріжжям відвідувач кафе погрожував дівчині - обіцяв запхати до рота гранату і душив.
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