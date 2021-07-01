Погрожував побити очевидців: у Києві в супермаркеті збоченець спускав штани перед дітьми та притискався до них

Погрожував побити очевидців: у Києві в супермаркеті збоченець спускав штани перед дітьми та притискався до них

Чоловік чіплявся до дітей, які були без супроводу дорослих.

У Солом'янському районі Києві чоловік, якому орієнтовно 50 років, у супермаркеті чіплявся до дітей. Він спускав перед неповнолітніми штани та притискався до них.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ без цензури" з посиланням на очевидців.

За словами людей, чоловік чіплявся до дітей, які були в супермаркеті без супроводу дорослих. Він притискався до них та спускав штани, демонструючи свої геніталії.

Коли ж чоловіку зробили зауваження очевидці, той накинувся на людей із лайкою та погрожував побити. Про інцидент дорослі повідомили охорону закладу.

У поліції Києва в коментарі "Сьогодні" повідомили, що до них через інцидент сьогодні ніхто не звертався.

"Ми перевіримо, чи були скарги на дії чоловіка в інші дні. Можливо, очевидці повідомили охорону супермаркету, а в поліцію вони не зверталися. Тому правоохоронці могли і не виїжджати на місце НП", - сказали у поліції.

Нагадаємо, у Києві двоє жінок розбещували власних доньок.

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