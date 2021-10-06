Погрожував ножем і пістолетом: у Києві батько зґвалтував 14-річну доньку

Погрожував ножем і пістолетом: у Києві батько зґвалтував 14-річну доньку

Чоловіка заарештовано, йому світить 12 років за ґратами.

У Києві батько зґвалтував 14-річну доньку. Водночас нелюд погрожував власній дитині ножем і пістолетом.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, 2 жовтня 2021 року 38-річний підозрюваний запросив до себе додому 14-річну доньку для перегляду кінофільмів (подружжя розлучено, мешкають окремо). Перебуваючи у квартирі, чоловік, демонструючи та погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж та пістолет, примусив неповнолітню доньку вступити з ним у статеві відносини, таким чином зґвалтував її", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловіка заарештовано.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру мешканцю столицы, який зґвалтував неповнолітню доньку (ч. 3 ст. 152 КК України).

У вівторок, 5 жовтня, суд за клопотанням прокурора обрав чоловіку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За такий злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві взято під варту чоловіка, який п'ять років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки.

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