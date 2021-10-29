Погрожували вбити: у Києві троє молодиків жорстоко побили таксиста через захисну маску

Потерпілий звернувся до медиків за допомогою.

У Києві троє молодиків жорстоко побили 26-річного таксиста, який попросив їх вдягнути маски. Нападники після цього, погрожуючи вбивством, змусили чоловіка відвести їх у Бровари.

Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews з посиланням на слова потерпілого таксиста.

Потерпілий Роман розповів, що його викликали 29 жовтня о 6:00 через один із сервісів таксі на Майдан Незалежності. Пасажирів було троє. Таксист попросив їх вдягнути захисні маски. Тоді один із чоловіків почав душити таксиста. Коли чоловік вибрався із авто, молодики жорстоко його побили.

Після цього, погрожуючи вбити, нападники змусили чоловіка безкоштовно відвезти їх у Бровари. Коли потерпілий повернувся в столицю, звернувся до медиків. У нього діагностували струс мозку та перелом верхньої щелепи.

Також таксист уже звернувся в поліцію.

Нагадаємо, в Києві 18-річний хлопець влаштував бійку в таксі та погрожував водію пістолетом.

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