Погрожували розстрілами і грабували: на Київщині затримали трьох зрадників, які працювали на окупантів

Погрожували розстрілами і грабували: на Київщині затримали трьох зрадників, які працювали на окупантів

У селищі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області поліція затримала трьох колаборантів.

Вони разом із російськими вбивцями заходили до помешкань цивільних людей та погрожуючи їм зброєю, переконували перейти на бік ворога.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Підозрювані надавали окупантам продукти харчування, питну воду, медикаменти та необхідні речі. Також вони відібрали у місцевих мешканців автомобілі і передали їх окупантам, допомагали з ремонтом викрадених транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Також зрадники допомогли російським вбивцям втекти з України, показавши маршрути. Колаборантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, мешканець села Андріївка Макарівської ОТГ, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, під час окупації села військовими Російської Федерації, співпрацював із загарбниками.

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