Погрожували пістолетом: у Києві поліція відкрила провадження проти підлітків, які знущалися з хворої бабусі

Хлопцям загрожує до двох років позбавлення волі.

У Києві поліція відкрила провадження проти підлітків, які знущалися з хворої бабусі та знімали це на відео. Вони погрожували літній жінці пістолетом та показували, що нібито вчиняють самогубство. Потім вони припинили жартувати, хлопець з пістолетом сказав: "Гаразд, ба, все нормально".

У соцмережі фігуранти скандалу намагалися виправдатися, мовляв, пістолет насправді був іграшковий.

Хлопцям загрожує до двох років позбавлення волі за фактом скоєння домашнього насильства над пенсіонеркою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вчора, 1 листопада, під час моніторингу Мережі в одному із телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, у якому двоє хлопців знущаються над літньою жінкою, направляючи на неї предмет, схожий на пістолет. Поліцейські розпочали встановлення осіб порушників.

Після проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів столичні правоохоронці встановили особу одного порушника. Ним виявився 18-річний киянин. Наразі поліцейські встановлюють особу іншого кривдника.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві чоловік стріляв у сусідку. Він вирішив втрутитись у суперечку між його матір’ю та знайомою, у результаті чого спричинив жінці тілесні ушкодження.

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