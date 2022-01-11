Пограбування відомого журналіста у Києві: нападників затримано та повідомлено про підозру (фото)

Пограбування відомого журналіста у Києві: нападників затримано та повідомлено про підозру (фото)

Суд обрав грабіжникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

У Києві затримали та повідомили про підозру молодикам, які пограбували журналіста та співзасновника "Громадського радіо" Андрія Куликова.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, 7 січня 2022 року вказані особи, перебуваючи поблизу будинку по проспекту Перемоги у Києві, побачили потерпілого, та з метою заволодіння його майном, спричинили декілька ударів руками та ногами в область голови та грудної клітини чоловікові, після чого відібрали в нього гроші, банківську картку та мобільний телефон", - йдеться у повідомленні.

За результатами проведених оперативних заходів, обох нападників вдалося встановити та затримати. Ними виявилися уродженці Миколаївської та Волинської областей, 1998 р. н. Один з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом вчинення крадіжки.

Наразі особам повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, троє іноземців викрали та тиждень утримували полтавського фермера під Києвом. Викрадачі вимагали від чоловіка кошти, а також переписати на їхню користь бізнес і нерухоме майно.

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