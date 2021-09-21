Гонитва і стрілянина під Києвом: водію загрожує довічне ув’язнення

Під час переслідування копами чоловік вистрілив 8 разів.

Вишгородський райсуд залишив під вартою водія "Ауді", який стріляв у бік поліцейських, коли ті переслідували його за хаотичні маневри на дорозі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 вересня.

Судді залишили право за підозрюваним вийти на волю за 190 тисяч гривень.

Нагадаємо, поліція зупинила водія за небезпечні маневри у Вишгороді. У відповідь той скерував зброю у бік копів. Погоня тривала 40 хвилин, автомобіліст почав стріляти, випустив, щонайменше, 8 куль. Затримати його вдалось аж у середмісті Києва. Експертиза підтвердила - водій був напідпитку. Тож, захист наполягатиме на тому, що це було лише хуліганство. Поки ж за посягання на життя правоохоронця 33-річному чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

"Насправді під час затримання вони знали, що у нього травмат. Це є в матеріалах справи, вони перемовини вели, навіщо кваліфікувати як замах на вбивство?" - каже Володимир Кишеня, адвокат підозрюваного.

Новини України: райсуд залишив під вартою водія "Ауді", який стріляв у бік поліцейських





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